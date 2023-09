Niger: la junte suspend des activités des ONG et organisations internationales dans les « zones d’opérations »

Le régime militaire au pouvoir au Niger a décidé de la suspension de toutes les activités des organisations internationales, des ONG et des agences onusiennes dans les « zones d’opérations » militaires.

Dans une annonce faite jeudi soir, le gouvernement militaire du Niger a choisi de suspendre temporairement toutes les activités des organisations internationales, des ONG nationales et internationales, ainsi que des agences des Nations Unies dans les « zones d’opérations » militaires du pays. Cette décision a été motivée par la « situation sécuritaire du moment » et l’engagement actif des forces armées nigériennes dans ces régions.

Bien que le communiqué officiel du ministère de l’Intérieur n’ait pas précisé quelles régions sont concernées par cette suspension, il est évident que cette mesure pourrait avoir des conséquences importantes pour les efforts humanitaires et de développement en cours au Niger. Les organisations internationales et les ONG jouent un rôle crucial dans la fourniture d’aide médicale, d’éducation, de secours alimentaires et de services de base aux populations vulnérables dans ces régions touchées par des conflits et des crises humanitaires.

Les inquiétudes ne se limitent pas seulement à l’impact humanitaire. Cette décision risque également de compliquer les efforts de coopération internationale visant à résoudre les problèmes de sécurité dans ces zones. La collaboration entre les forces militaires locales et les agences internationales est souvent essentielle pour garantir la stabilité et la paix à long terme.