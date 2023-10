Niger: la junte s’en prend à Antonio Guterres et expulse la représentante de l’ONU

Louise Aubin, la coordonnatrice et représentante résidente du système des Nations Unies au Niger, est désormais persona non gratta à Niamey. Les militaires au pouvoir exigent que le chef de la mission diplomatique de l’ONU quitte le pays dans les 72 heures.

Dans une correspondance en date du 10 Octobre 2023, le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie, ont décidé l’expulser la coordonnatrice et représentant résident du système des Nations Unies au Niger, pour protester contre des « manœuvres sournoises » du Secrétariat des Nations Unies. « Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement du Niger ont noté avec stupéfaction, les manœuvres sournoises que le Secrétariat Général des Nations Unies continue d’orchestrer, sous l’instigation de la France, à travers toutes les entraves déjà posées en vue de contrarier la participation pleine et entière du Niger aux différentes séquences des réunions de la 78 le Session de l’Assemblée Générale de l’ONU », indique la note de la diplomatie du Niger adressée à l’ONU.

Le Niger estime dans la note, que « ce sabotage commandité s’est poursuivi à Vienne à l’occasion de la Conférence Générale de l’AIEA du 25 au 29 Septembre 2023, à Vienne et au 4ème Congrès extraordinaire d l’Union Postale Universelle (UPU) du 01 au 05 Octobre 2023, à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) ». « Au regard de ce qui précède et face à la volonté du Secrétaire Général de nuire au Niger et à son peuple, le Gouvernement décide d’ordonner à l’Ambassadeur, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Son Excellence Madame Louise Aubin de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous soixante-douze heures (72h) », soutient la note.