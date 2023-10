Les États-Unis qualifient, pour la première fois, la prise de pouvoir au Niger de coup d’État

Les Etats-Unis qualifient formellement la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet de coup d’Etat et annoncent en conséquence la suppression de 442 millions de dollars d’aide économique.

Les États-Unis ont estimé que le coup d’État militaire perpétré en juillet au Niger était un coup d’État, ont déclaré mardi de hauts responsables de l’administration, après qu’il est apparu clairement que la junte ne souhaitait pas respecter les directives constitutionnelles visant à rétablir un régime civil et démocratique. Bien qu’il s’agisse d’un coup d’État, les États-Unis n’envisagent pas pour l’instant de modifier la position de leurs troupes dans le pays, a déclaré un haut fonctionnaire.

Le Niger est un partenaire clé de Washington dans sa lutte contre les insurgés islamistes qui ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé des millions d’autres.

“Nous prenons cette mesure parce qu’au cours des deux derniers mois, nous avons épuisé tous les moyens disponibles pour préserver l’ordre constitutionnel au Niger”, a déclaré un autre haut responsable.

- Publicité-

Les États-Unis font pression pour une résolution diplomatique de la crise qui a éclaté le 26 juillet lorsque des militaires nigériens ont pris le pouvoir, déposé le président Mohamed Bazoum et l’ont assigné à résidence. Le fonctionnaire a déclaré que Washington avait exhorté la junte à respecter la constitution qui, selon les États-Unis, stipule qu’un “gouvernement de transition faisant face à une situation d’urgence nationale doit rétablir un régime civil et démocratique dans les 90 à 120 jours”. “Au fil du temps, il est apparu clairement que les responsables du CNSP avec lesquels nous avons traité ne voulaient pas respecter ces directives constitutionnelles et, en fait, ils nous ont dit qu’ils avaient choisi d’abroger cette constitution”, a déclaré le fonctionnaire, faisant référence au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

La désignation officielle d’un coup d’État limite l’aide que Washington peut apporter au pays. Bien qu’aucune décision n’ait encore été prise sur la désignation d’un coup d’État, Washington a suspendu en août certains programmes d’aide à l’étranger bénéficiant au gouvernement du Niger, mais a déclaré qu’il continuerait à fournir une aide humanitaire et alimentaire.

La junte a été informée de la nécessité pour Washington de suspendre certaines aides, a indiqué le responsable, ajoutant que les États-Unis maintiendraient l’aide humanitaire et sanitaire dont bénéficie le peuple nigérien. Au cours de la dernière décennie, les troupes américaines ont formé les forces nigériennes à la lutte contre le terrorisme et exploité deux bases militaires, dont l’une mène des missions de drones contre l’État islamique et une filiale d’Al-Qaïda dans la région.

- Publicité-

Un responsable a déclaré que les opérations antiterroristes au Niger resteraient en pause dans l’intervalle et que les activités visant à renforcer les capacités des forces armées nigériennes seraient suspendues. “Cette évaluation du coup d’État montre que nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n’était au Niger”, a déclaré ce responsable.

En septembre, le Pentagone a repositionné certaines troupes et certains équipements au Niger et a retiré un petit nombre de personnes non essentielles. Il y a maintenant environ 1 000 membres du personnel du ministère de la défense dans le pays, a déclaré un fonctionnaire. Avant le mouvement, il y avait 1 100 soldats.

Bien qu’il ne soit pas prévu pour l’instant de changer de posture, le Pentagone continuera d’évaluer les prochaines étapes de la présence dans le pays en fonction de l’environnement sécuritaire, de la protection des forces et des intérêts de la lutte contre le terrorisme, entre autres facteurs.