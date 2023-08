Niger: la junte ordonne aux forces armées de se mettre en « état d’alerte maximale »

La junte nigérienne a ordonné à ses forces armées de se mettre en état d’alerte maximale, invoquant une menace accrue d’attaque.

C’est ce qui ressort d’un document interne publié vendredi par son chef de la défense, dont une source sécuritaire dans le pays a confirmé l’authenticité. Selon Reuters, le document, partagé en ligne samedi, indique que l’ordre d’être en alerte maximale permettrait aux forces de réagir de manière adéquate en cas d’attaque et « d’éviter une surprise générale ». « Les menaces d’agression sur le territoire national se font de plus en plus sentir », indique le communiqué.

Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Omar Touray, a déclaré vendredi que l’organisme sous-régional « n’a ni déclaré la guerre au peuple de la République du Niger ni prévu d’envahir le pays ». «Si l’option diplomatique échoue, la CEDEAO n’aura pas d’autre choix. Toutes les mesures seront prises sous l’autorité des chefs d’État, pour rétablir l’ordre constitutionnel», a cependant précisé le diplomate gambien.

Le président Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet lors d’un coup d’État militaire dirigé par l’ancien commandant de la garde présidentielle du Niger, Abdourahamane Tchiani.