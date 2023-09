Niger: la France annonce la libération de son compatriote arrêté par les putschistes

Paris indique que le représentant des Français expatriés auprès des ambassades et des consulats du Niger, Stéphane Jullien, a été relâché par Niamey. Il avait été arrêté le 8 septembre dernier.

La France a annoncé, jeudi 14 septembre, la libération du Français Stéphane Jullien, conseiller des Français de l’étranger basé au Niger. Il avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier. Mardi 12 septembre, Paris avait exigé sa « libération immédiate ».

« La France se réjouit de la libération de M. Stéphane Jullien, conseiller des Français de l’étranger, intervenue au Niger le 13 septembre 2023 », indique le Quai d’Orsay dans un communiqué. Une annonce également relayée sur « X » (anciennement Twitter).

Contexte extrêmement tendu entre Paris et Niamey

Une source diplomatique a indiqué ce jeudi que Stéphane Jullien avait été libéré ce mercredi soir. Un conseiller des Français de l’étranger représente ses compatriotes expatriés auprès des ambassades et des consulats. Cette affaire est intervenue dans un contexte extrêmement tendu entre Paris et Niamey, depuis le coup d’Etat militaire du 26 juillet au Niger.

Paris considère toujours le président renversé Mohamed Bazoum, retenu captif par la junte, comme le chef de l’Etat légitime, et refuse jusqu’à présent de répondre aux revendications des putschistes. Ces derniers réclament le départ de l’ambassadeur à Niamey et ont dénoncé les accords de défense avec la France, qui déploie 1.500 soldats au Niger. Avant le coup d’État, le Niger était un de ses derniers alliés au Sahel et pays clé dans le dispositif français de lutte contre le terrorisme.