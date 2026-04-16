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Niger : Kemi Seba déclaré persona non grata et démis de ses fonctions

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le gouvernement nigérien a annoncé le retrait du passeport diplomatique de Kemi Seba, la fin de ses fonctions et sa déclaration comme « persona non grata » sur le territoire national.

Le · MàJ le
Politique
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Niger : Kemi Seba déclaré persona non grata et démis de ses fonctions
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Le gouvernement nigérien a pris des mesures fermes à l’encontre de Kemi Seba. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 avril 2026, le Secrétariat général du gouvernement informe qu’il a été décidé du « retrait immédiat de son passeport diplomatique », de « la cessation de ses fonctions » ainsi que de « sa déclaration en tant que persona non grata sur le territoire de la République du Niger ».

L’activiste, de son vrai nom Capo Chichi Stellio Gilles, perd ainsi tous ses privilèges liés à ses fonctions auprès de la Présidence nigérienne, avec effet immédiat.

Selon les autorités, ces décisions font suite à « des agissements jugés contraires aux intérêts fondamentaux de la Nation, à l’ordre public ainsi qu’aux principes de coopération et de confiance ».

Le gouvernement réaffirme par ailleurs « son attachement au respect strict des lois de la République, à la préservation de la souveraineté nationale et à la protection des intérêts supérieurs de l’État ».

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