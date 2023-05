Niger: interpellation de 02 individus pour détention de stupéfiants

- Publicité-

La police nigérienne a interpellé lundi, deux individus dans le département de Takeita, région de Zinder pour détention de produits stupéfiants. L’opération a permis à la police de mettre la main sur 29 boules de Cannabis et 41 comprimés de tramadol.

La lutte contre la drogue et les stupéfiants s’intensifie au Niger. La police qui s’est engagée dans une campagne de démantèlement des réseaux de trafic de drogue, a mené une opération coordonnée qui a permis de mettre la main sur deux individus suspects.

Selon un communiqué de la police en date du lundi 15 mai 2023, les deux personnes interpellées dans le département de Takeita, région de Zinder, avaient à leur possession, 29 boules de Cannabis et 41 comprimés de tramadol.



Les mises en cause sont placées en garde à vue et vont répondre de leurs actes devant la justice. La police qui a invité la population à plus de collaboration a réitéré son engagement ferme dans la lutte contre la drogue au Niger.