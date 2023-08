Niger: départ des militaires français du site d’Aguelal

Les Forces françaises présentes sur le site d’Aguelal se désengagent et quittent les lieux. Eric Ozanne, Commandant des forces françaises au Sahel a informé la hiérarchie de l’armée nigérienne de cette décision, par courrier en date du 06 août 2023. En réponse, le Chef d’Etat-major des armées du Niger a donné son accord.

Les forces françaises vont quitter le site d’Aguelal, situé non loin d’Arlit. Il s’agit d’un site d’extraction de l’uranium qui abritait jusque-là une basse militaire française. Il est visiblement question d’un départ volontaire en destination de N’Djamena (Tchad).

Dans son courrier réponse à Eric Ozanne, Le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou a donné son avis favorable à ce départ avec une précision importante. « Compte tenu de certains impératifs liés aux engagements opérationnels, je suis au regret de vous informer que les Forces Armées Nigériennes ne seront pas en mesure d’assurer la protection du matériel qui sera laissé sur place », a-t-il indiqué.

Cette précision faite en gras dans le libellé de la lettre est probablement une manière de dire aux militaires français de partir avec leur matériel, sans rien laisser derrière.

Ce désengagement intervient dans un contexte de tension entre Niamey et Paris suite au coup d’Etat ayant renversé le pouvoir de Mohamed Bazoum. Les putschistes ont dénoncé les accords militaires signés entre le Niger et la France. De son côté, la France a vigoureusement réagi en déclarant que ses forces ne bougeront pas, une manière de remettre en cause la légitimité des putschistes.