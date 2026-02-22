Niger : découverte d’un nouveau Spinosaurus daté de 95 millions d’années

Une découverte majeure a été réalisée au cœur du désert nigérien : des paléontologues ont mis au jour une nouvelle espèce appartenant au genre Spinosaurus. Désignée Spinosaurus mirabilis, cette espèce promet d’étoffer considérablement notre connaissance des grands prédateurs du Crétacé en Afrique.

Les restes fossiles appartiennent à un individu de très grande taille, qui aurait vécu il y a environ 95 millions d’années. L’importance de cette trouvaille lui a valu une place en couverture de la revue scientifique américaine Science, qui consacre un dossier à cette révélation.

Les ossements ont été extraits au terme d’une campagne de fouilles qui s’est étalée sur plusieurs mois et qui a eu lieu il y a plus de trois ans. L’expédition était dirigée par le paléontologue américain Paul Sereno, enseignant en biologie et en anatomie des organismes à l’Université de Chicago.

Au-delà de la taille spectaculaire de l’animal, les chercheurs estiment que Spinosaurus mirabilis offre de nouvelles pistes pour comprendre l’écologie et l’évolution des théropodes aquatiques et semi-aquatiques du Crétacé moyen, en particulier sur le continent africain.

Fouilles, datation et perspectives scientifiques

La mission qui a permis cette découverte a combiné des relevés de terrain prolongés et un travail minutieux de préparation des fossiles en laboratoire. Les analyses publiées dans Science reviennent sur la stratigraphie du site et situent l’animal à la fin du Crétacé inférieur, il y a près de 95 millions d’années.

Les auteurs de l’étude, emmenés par Paul Sereno, poursuivent désormais des investigations complémentaires pour mieux reconstituer l’anatomie et le mode de vie de Spinosaurus mirabilis, tandis que d’autres équipes s’intéresseront aux implications paléoécologiques de cette découverte.