Niger : attaque meurtrière contre une patrouille de la garde nationale à Takanamatt

Une patrouille des forces spéciales de la garde nationale du Niger est tombée dans une embuscade meurtrière menée par des jihadistes de l’EIGS dans la vallée de Takanamatt, au nord de Tahoua. Des pertes signalées de part et d’autre.

Lundi après-midi, une patrouille des forces spéciales de la garde nationale du Niger est tombée dans une embuscade mortelle dans la vallée de Takanamatt, située au nord de Tahoua. Les attaquants étaient des membres présumés de l’EIGS (État islamique dans le Grand Sahara), un groupe jihadiste actif dans la région du Sahel.

L’embuscade a provoqué des affrontements violents entre les gardes nationaux et les assaillants, entraînant des pertes de part et d’autre. À ce stade, aucun bilan officiel des victimes n’a été communiqué, mais il est à craindre que cette attaque ait fait plusieurs morts et blessés parmi les forces de sécurité.

Il est important de noter que les gardes nationaux du Niger ont été régulièrement pris pour cible par les groupes jihadistes depuis l’arrivée de la junte militaire au pouvoir. Cette attaque récente met en lumière la persistance de la menace terroriste dans le nord du Niger, en particulier dans les préfectures d’Abala, Tchintabaradene et Tillia.

Les groupes terroristes cherchent à établir leur présence et à ouvrir de nouveaux fronts dans cette région, ce qui représente un défi majeur pour les autorités nigériennes et pour la sécurité de la population locale.

Les opérations de recherche et de secours sont en cours, avec l’arrivée de renforts pour soutenir les forces de sécurité et tenter de retrouver d’éventuels survivants de l’embuscade.