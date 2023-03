Niger: attaque d’un commissariat de police à Makalondi

À Makalondi, dans le Gourma nigérien, le commissariat de police a été attaqué dans la nuit du 04 au 05 mars par un groupe jihadiste.

Un civil a été blessé par balle et deux véhicules ainsi que les locaux d’un commissariat ont été calcinés lors d’une attaque terroriste menée samedi soir contre le commissariat spécial de police de Makalondi, département de Torodi, dans la région de Tillabéry (ouest), selon un communiqué publié lundi par le directeur général de la Police, Oumarou Moussa. Les bandits armés, non encore identifiés, sont venus à bord d’un véhicule et d’une trentaine de motos, a précisé le communiqué.

La police a informé que des dispositions avaient été « immédiatement renforcées dans la zone », et a exhorté l’ensemble de son personnel à « la ténacité et à la vigilance ». Elle a par ailleurs lancé un appel à la population à la collaboration pour lutter « plus efficacement contre la criminalité sous toutes ses formes ».

La zone dite des « trois frontières » (Niger-Mali-Burkina Faso), dans laquelle est située la localité de Makalondi, est devenue ces dernières années le théâtre d’opérations de groupes terroristes qui mènent des attaques meurtrières de part et d’autre des frontières visant les forces armées et les populations civiles.