Niger : attaque contre le poste de douane de Kouré, à 60 km à l’est de Niamey
La nuit dernière, le point de contrôle douanier situé à Kouré, à quelque 60 kilomètres à l’est de Niamey, a été la cible d’une attaque armée. Des individus lourdement armés sont intervenus dans ce secteur rural pendant les heures nocturnes.
Le bilan fait état de deux personnes tuées. Les agents en charge de la surveillance de cet axe ont finalement abandonné leur position face à l’assaut, laissant le poste aux mains des assaillants.
Lors de l’incident, un véhicule appartenant aux autorités et plusieurs motos ont été incendiés, privant le site de moyens de mobilité et de contrôle sur place.
Un lieu déjà marqué par la violence
Kouré, qui attire l’attention pour sa population de girafes endémiques, n’en est pas à son premier épisode de violence. Il y a quelques années, la localité avait été le théâtre d’une attaque meurtrière contre une équipe humanitaire : sept salariés de l’ONG Acted et leur guide y avaient été tués par des jihadistes, rappelant la vulnérabilité persistante de la zone.