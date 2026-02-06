Niger : attaque contre le poste de douane de Kouré, à 60 km à l’est de Niamey

La nuit dernière, le point de contrôle douanier situé à Kouré, à quelque 60 kilomètres à l’est de Niamey, a été la cible d’une attaque armée. Des individus lourdement armés sont intervenus dans ce secteur rural pendant les heures nocturnes.

La nuit dernière, le point de contrôle douanier situé à Kouré, à quelque 60 kilomètres à l’est de Niamey, a été la cible d’une attaque armée. Des individus lourdement armés sont intervenus dans ce secteur rural pendant les heures nocturnes.

Le bilan fait état de deux personnes tuées. Les agents en charge de la surveillance de cet axe ont finalement abandonné leur position face à l’assaut, laissant le poste aux mains des assaillants.

Lors de l’incident, un véhicule appartenant aux autorités et plusieurs motos ont été incendiés, privant le site de moyens de mobilité et de contrôle sur place.

Publicité

Un lieu déjà marqué par la violence