Benin Web TV
LIVE

Niger : attaque contre le poste de douane de Kouré, à 60 km à l’est de Niamey

La nuit dernière, le point de contrôle douanier situé à Kouré, à quelque 60 kilomètres à l’est de Niamey, a été la cible d’une attaque armée. Des individus lourdement armés sont intervenus dans ce secteur rural pendant les heures nocturnes.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
132vues
Niger : attaque contre le poste de douane de Kouré, à 60 km à l’est de Niamey
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

La nuit dernière, le point de contrôle douanier situé à Kouré, à quelque 60 kilomètres à l’est de Niamey, a été la cible d’une attaque armée. Des individus lourdement armés sont intervenus dans ce secteur rural pendant les heures nocturnes.

Le bilan fait état de deux personnes tuées. Les agents en charge de la surveillance de cet axe ont finalement abandonné leur position face à l’assaut, laissant le poste aux mains des assaillants.

Lors de l’incident, un véhicule appartenant aux autorités et plusieurs motos ont été incendiés, privant le site de moyens de mobilité et de contrôle sur place.

Publicité

Un lieu déjà marqué par la violence

Kouré, qui attire l’attention pour sa population de girafes endémiques, n’en est pas à son premier épisode de violence. Il y a quelques années, la localité avait été le théâtre d’une attaque meurtrière contre une équipe humanitaire : sept salariés de l’ONG Acted et leur guide y avaient été tués par des jihadistes, rappelant la vulnérabilité persistante de la zone.

Articles liés

France : Abdelkrim Bellot condamné à 30 ans pour la fusillade de VilleruptRoyaume-Uni : Danone élargit le rappel de lait infantile aux lots d’Aptamil et Cow&#038;GateTunisie : Sidi Bou Saïd face à la menace de glissements de terrainÉtats-Unis : Trump publie une vidéo montrant les Obama grimés en singes, la Maison Blanche juge l’indignation «fausse»
Merci pour votre lecture — publicité