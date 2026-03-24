Niger: Ali Mahaman Lamine Zeine s’entretient avec le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb

Lundi après-midi à Niamey, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu en audience son homologue algérien, Sifi Ghrieb, en visite de travail et d’amitié au Niger. La rencontre, tenue au cabinet du Premier ministre, visait à consolider les relations bilatérales entre les deux pays et à réaffirmer leur coopération sur des dossiers d’intérêt commun.

Les entretiens se sont déroulés en format restreint puis élargi, selon les communiqués officiels, et ont porté sur une série de questions bilatérales. Les deux délégations ont exprimé leur volonté de renforcer le dialogue politique et d’explorer des pistes de coopération dans des secteurs prioritaires, illustrant la continuité des relations de bon voisinage entre Niamey et Alger.

À l’issue de l’audience, le Premier ministre nigérien a offert des présents symboliques à son homologue algérien, geste protocolaire destiné à souligner la cordialité des échanges. Une photographie officielle montrant une poignée de main entre les deux personnalités a été diffusée par les services de la primature.

Contexte et enjeux des relations nigéro-algériennes

Les autorités nigériennes et algériennes entretiennent depuis des décennies des liens diplomatiques marqués par la coopération régionale et des consultations régulières. Le Niger et l’Algérie partagent une longue frontière et des intérêts convergents en matière de sécurité transfrontalière, de lutte contre les trafics illicites, ainsi que de stabilité dans le Sahel.

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Sans annonce de nouveaux accords publics lors de cette visite, les discussions se sont inscrites dans un cadre plus large de concertation sur les défis régionaux. Des sujets récurrents entre les deux capitales incluent la gestion des frontières, la coordination sécuritaire, la coopération énergétique et les échanges commerciaux, domaines où les autorités cherchent à consolider des mécanismes opérationnels.

La délégation algérienne, qualifiée de « forte » par les communiqués officiels, accompagnait le Premier ministre Sifi Ghrieb pour ces pourparlers bilatéraux. Du côté nigérien, la réunion a mobilisé des cadres gouvernementaux concernés par les dossiers évoqués et des responsables chargés du suivi diplomatique.

Les deux gouvernements ont mis l’accent sur la nécessité de maintenir des canaux de dialogue ouverts afin de traiter les sujets de coopération technique et d’assistance mutuelle, en particulier dans des secteurs susceptibles d’avoir un impact direct sur la sécurité et le développement local.

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