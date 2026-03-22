Niger : à Niamey, des manifestants dénoncent la demande européenne de libération de Mohamed Bazoum

Samedi 21 mars, quelque mille personnes ont défilé dans les rues du centre de Niamey pour protester contre une décision du Parlement européen réclamant la libération immédiate de l’ancien chef de l’État, Mohamed Bazoum. Parmi les manifestants, les femmes constituaient la part la plus importante de la foule, d’après un journaliste présent sur place.

L’initiative était le fait de plusieurs organisations de la société civile qui avaient appelé à la mobilisation pour contester la résolution votée la semaine précédente à une très large majorité au Parlement européen. Ce texte demandait que l’ex-président soit remis en liberté sans conditions.

Mohamed Bazoum, renversé lors du putsch de juillet 2023, est toujours retenu, avec son épouse, dans une aile du palais présidentiel. Son mandat arrivait à échéance le 2 avril 2026.

Les participants ont qualifié la prise de position européenne d’ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Lors du rassemblement, une déclaration collective lue à la tribune évoquait une atteinte à la souveraineté nationale, dénonçait un rapport de forces au ton «paternaliste» et mettait en cause l’influence de la France sur la position adoptée à Bruxelles.

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La contestation appelée à se poursuivre

Les organisateurs ont annoncé qu’ils multiplieraient les actions de rue, non seulement à Niamey mais aussi dans d’autres capitales des États membres de l’Alliance des États du Sahel, en particulier au Mali et au Burkina Faso.

Quelques jours plus tôt, le 19 mars 2026, les régimes militaires de l’AES avaient fait part de leur «vive indignation» dans un communiqué commun, exprimant déjà leur opposition à l’initiative européenne et posant les bases d’une réaction coordonnée.