Niger : À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, Ali Mahaman Lamine Zeine appelle à intensifier les prières pour la paix et la cohésion sociale

Le croissant lunaire annonçant la fin du Ramadan de l’hégire 1447 a été observé le 18 mars 2026 dans plusieurs localités du Niger, a indiqué le Conseil Islamique du Niger, déclenchant la veille de la célébration de l’Aïd el-Fitr. Dans un message délivré au nom du Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a appelé les Nigériens à multiplier les prières pour la paix, la cohésion sociale et l’unité, y compris au sein de la Confédération de l’AES.

La proclamation officielle du Conseil Islamique met fin au mois de jeûne et fixe la date de la fête religieuse, selon les pratiques locales d’observation de la lune. Le message gouvernemental, diffusé à l’occasion de cette annonce, combine des formules religieuses traditionnelles et des éléments de discours politique centrés sur la résilience nationale et la souveraineté.

Le Premier ministre a pris la parole formellement pour transmettre, au nom du chef de l’État, un appel au recueillement collectif et à l’unité nationale. Son intervention souligne à la fois la dimension spirituelle de l’événement et les enjeux sécuritaires et sociaux que traverse le pays depuis juillet 2023.

Appel aux prières, hommage aux victimes et rappel des objectifs nationaux

Dans son allocution, Ali Mahaman Lamine Zeine a ouvert par des invocations religieuses, avant d’inviter la population à implorer la miséricorde d’Allah pour l’ensemble du Niger. Le chef du gouvernement a demandé que les prières des fidèles accompagnent la mémoire des civils et des militaires « qui nous ont devancés », formule employée pour rendre hommage aux personnes décédées dans le contexte des violences et des opérations de sécurité.

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Le Premier ministre a ensuite salué la « résilience » du peuple nigérien, évoquant la détermination collective à consolider un Niger qu’il a qualifié de souverain, libre et indépendant. Il a admis que certains besoins restent insatisfaits tout en estimant que l’évolution du pays depuis le 26 juillet 2023 traduit une trajectoire jugée positive par l’exécutif.

Face aux « menaces multiples et variées » ciblant le pays, expression reprise dans le message, le chef du gouvernement a exhorté les citoyens à poursuivre une posture de résistance et de mobilisation afin de « poursuivre la construction d’un Niger nouveau », formulation employée pour décrire les objectifs poursuivis par l’autorité en place.

Le Premier ministre a également souhaité voir intensifiées les prières pour le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de l’unité non seulement au niveau national, mais aussi au sein de la Confédération de l’AES, mention récurrente dans le discours officiel. Il a transmis les salutations du Président Abdourahamane Tiani sous les formules « Barka da sallah » et « Kai-yéssi », et a invité à