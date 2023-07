Niger: 5 morts suite à une attaque terroriste dans le sud-ouest du pays

- Publicité-

Une attaque terroriste perpétrée dans la région de Tillaberi, au Niger, a causé la mort d’un gendarme et de quatre civils, selon l’état-major général des forces armées nigériennes.

Selon un communiqué de l’état-major général des forces armées nigériennes, un détachement de la gendarmerie nationale a été pris pour cible lors d’une attaque terroriste intense sur la route Torodi-Makalondi, dans la région de Tillaberi, le 14 juillet 2023.

Au cours de cette attaque, un gendarme et quatre civils ont perdu la vie. Les forces de sécurité ont réagi vigoureusement, tuant deux terroristes, mais 19 personnes ont été blessées, dont sept gendarmes, cinq militaires et sept civils. Les blessés ont été évacués vers la capitale Niamey pour recevoir des soins médicaux.

Makalondi, qui se situe près de la frontière avec le Burkina Faso, est le dernier centre urbain nigérien dans la zone sahélienne. Cette région est depuis longtemps le théâtre d’attaques terroristes perpétrées par des groupes tels que l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Les communautés locales vivent dans un climat d’insécurité constant, et ces attaques ont entraîné un nombre croissant de déplacements forcés. Selon des sources locales et humanitaires, plus de 10 800 personnes ont été déplacées depuis le début du mois de juillet.

La situation sécuritaire précaire dans la région de Tillaberi met en évidence les défis auxquels le Niger est confronté dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités nigériennes et leurs partenaires internationaux travaillent de concert pour renforcer les mesures de sécurité et protéger les populations locales. Cependant, ces événements tragiques soulignent l’importance de redoubler d’efforts pour prévenir et contrer les attaques terroristes dans la région.