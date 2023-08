Niger: 17 soldats tués dans une embuscade près de la frontière malienne

Une attaque perpétrée par des jihadistes présumés a coûté la vie à 17 soldats nigériens et en a blessé 20 autres près de la frontière entre le Niger et le Mali. Le ministère de la Défense à Niamey a confirmé l’embuscade meurtrière qui a visé un détachement des Forces armées nigériennes en déplacement.

Le Niger a été plongé dans le deuil après une attaque brutale menée par des jihadistes présumés le 15 août 2023, à proximité de la frontière entre le Niger et le Mali. Selon les informations fournies par le ministère de la Défense à Niamey, un détachement des Forces armées nigériennes (FAN) qui se déplaçait entre les localités de Boni et Torodi a été pris en embuscade par des assaillants armés aux abords de la localité de Koutougou, située à 52 km au sud-ouest de Torodi.

Le bilan initial de cette attaque impitoyable s’élève à 17 soldats nigériens tués et à 20 autres blessés, dont six se trouvent dans un état critique. Les blessés ont été rapidement évacués vers Niamey pour recevoir des soins médicaux urgents. L’attaque a laissé la nation en état de choc et a mis en lumière la menace persistante posée par les groupes jihadistes dans la région.

Cet acte de violence meurtrière rappelle de manière tragique les défis sécuritaires auxquels le Niger est confronté dans sa lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. Malgré les efforts constants des forces de sécurité nigériennes pour garantir la stabilité dans la région, les attaques de ce genre continuent de mettre en péril la sécurité des citoyens et des militaires.