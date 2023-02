Niger: 10 soldats tués dans une embuscade terroriste à la frontière avec le Mali

Le ministère nigérien de la Défense a annoncé samedi, la mort de 11 soldats dans une embuscade terroriste à la frontière avec le Mali.

Le vendredi, 10 février 2023 en fin de matinée, un détachement de l’Opération Almahaou, en patrouille dans la zone nord du département de Banibangou est tombé dans une embuscade complexe tendue par un groupe d’hommes armés terroristes, aux alentours de la localité de Intagamey à la frontière nigéro-malienne.

« Malgré la violence des combats, la vaillance de nos soldats couplée à l’intervention prompte des vecteurs aériens ont forcé les assaillants à se replier en direction d’un pays voisin », indique le communiqué des autorités nigériennes, précisant qu’un ratissage a été lancé et se poursuit.

Le bilan provisoire s’élève à 10 militaires décédés; 16 personnes disparus; 13 militaires blessés et 03 véhicules détruits du côté de l’armée nigérienne. Le bilan du côté ennemie reste indéterminé. Cependant, plusieurs corps ont été emportés par l’ennemi dans son repli.

La France condamne!

Samedi, la France a réagi en condamnant « avec la plus grande fermeté l’attaque qui a fait dix morts dans les rangs des forces de sécurité nigériennes ». La France a exprimé « son entière solidarité aux autorités et au peuple nigériens » et se tient « à leurs côtés dans le combat contre le terrorisme », pouvait-on lire dans une note publiée sur le site de la Diplomatie française.

Le Niger est confronté depuis 2015 à des attaques terroristes sur ses frontières Est et Sud avec le Tchad et le Nigeria et Ouest avec le Burkina Faso et le Mali. Plusieurs opérations militaires ont été initiées pour lutter contre les différents groupes terroristes.