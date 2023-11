Niger: 03 réseaux de malfaiteurs démantelés à Zinder et Doutchi

- Publicité-

Dans le cadre de sa misision de lutte contre la criminalité et les stupéfiants, la police nigérienne a annoncé avoir démantelé trois réseaux de malfaiteurs dans la région de Zinder et Doutchi.

A Zinder, les locaux du service de la police judiciaire ont servi de cadre à la présentation de trois (03) réseaux de voleurs aux autorités régionales.

En effet, deux (2) des trois (3) réseaux sont des voleurs spécialisés dans le vol de téléphones portables et agressions avec usage d’armes blanches de tout genre et de moyens motorisés. Quant au troisième réseau, il est spécialisé dans le vol de nuit dans les habitations, portant sur des motos et des biens de valeur.

C’est au total : cinq (05) motos, vingt-un (21) clés, une barre à mine, deux (02) reçus de motos et plusieurs téléphones portables qui ont été saisis et présentés aux autorités régionales de Zinder.

Des stupéfiants saisis à Doutchi

A Doutchi, ce sont les fruits de trois (3) saisies avec plusieurs individus interpellés qui ont fait l’objet d’une présentation aux autorités administratives.

La première saisie a été effectuée par les agents en service à la barrière route Dosso. Elle porte sur 1 100 cartouches de cigarettes de marque Bond et 984 cartouches de chicha. Un véhicule de type V8, transportant les trafiquants a été également saisi et mis à la disposition des Douanes Nationales.

Quant à la deuxième saisie, elle a été opérée par les agents en service au poste de sécurité de proximité (barrière) Route Konni.

C’est onze (11) briques de cannabis d’un poids de 11 kg ; 16 520 comprimés de diazépam et 2 503 comprimés d’exol qui ont été saisis.

Il s’agit d’un (1) trafiquant de nationalité nigérienne ayant quitté Gaya pour Maradi avec lesdits produits dans un sac militaire et se faisant passer pour un militaire.

Mais la vigilance et le professionnalisme de l’équipe, notamment ceux de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiant (OCRTIS) a permis de déjouer son plan.

Il faut ajouter que, deux (2) autres individus, dont l’un a été interpellé par des agents effectuant la patrouille avec six (6) cornets de cannabis et l’autre, un individu impliqué dans une affaire antérieure présentée au public le 21 septembre 2023, ont été également présentés aux autorités.