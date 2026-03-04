Nicolas Jackson : Chelsea, Bayern, Milan ou Villa cet été 2026

Nicolas Jackson, attaquant sénégalais de 24 ans prêté par Chelsea au Bayern Munich pour la saison 2025-2026, ne restera pas en Bavière. Le club allemand a renoncé à l’option d’achat prévue dans le prêt, ce qui laisse le joueur en route vers un retour à Londres à la fin de la saison. Plusieurs écuries européennes suivent sa situation.

Nicolas Jackson, attaquant sénégalais de 24 ans prêté par Chelsea au Bayern Munich pour la saison 2025-2026, ne restera pas en Bavière. Le club allemand a renoncé à l’option d’achat prévue dans le prêt, ce qui laisse le joueur en route vers un retour à Londres à la fin de la saison. Plusieurs écuries européennes suivent sa situation.

Arrivé au Bayern en septembre 2025, Jackson n’a que peu joué : 18 rencontres toutes compétitions confondues, dont 7 départs en tant que titulaire. En championnat allemand, il a inscrit 3 buts en 15 apparitions et totalisé environ 408 minutes de jeu.

Le manque de temps de jeu s’explique notamment par la présence d’Harry Kane, arrivé de Tottenham en 2023 et considéré comme l’option offensive numéro un par l’entraîneur Vincent Kompany ; Jackson n’a pas réussi à lui disputer durablement la place de pointe, sa moyenne en Bundesliga étant inférieure à 30 minutes par match.

Publicité

Bilan chiffré et perspectives

Avant son prêt en Allemagne, Jackson s’était illustré à Chelsea après son transfert en provenance de Villarreal en juillet 2023 pour environ 37 millions d’euros. Lors de sa première saison en Premier League (2023-2024), il a marqué 14 fois en 35 rencontres. La saison suivante (2024-2025), il a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 30 matches, en tenant un rôle de titulaire quasiment permanent.

Au total sous le maillot des Blues, il compte 43 buts en 77 apparitions. Son contrat avec Chelsea court jusqu’en 2033, ce qui donne au club londonien une marge de négociation importante.

La position du club anglais reste partagée : The Athletic relate que le nouvel entraîneur voit Jackson comme un élément du projet, tandis que d’autres sources indiquent que Chelsea pourrait accepter un nouveau prêt assorti d’une option d’achat si une offre significative arrive. Transfermarkt évaluait le joueur à environ 65 millions d’euros en mars 2026; Chelsea, qui l’a payé 37 millions, n’entend pas solder son investissement en-dessous de sa valorisation.

Publicité

En Italie, l’AC Milan a été identifié comme un potentiel preneur, cité par la Gazzetta dello Sport comme club ayant observé Jackson pour éventuellement remplacer Tammy Abraham. Aucune proposition officielle n’a toutefois été déposée, et le coût demandé par Chelsea ainsi que les règles du fair-play financier compliquent une transaction ; Fabrizio Romano précise qu’aucune démarche concrète n’est en cours.

En Angleterre, Aston Villa figure parmi les clubs ayant manifesté de l’intérêt, le club de Birmingham, qualifié pour les coupes européennes, souhaitant étoffer ses options offensives. Unai Emery apprécierait le profil de Jackson, notamment son pressing et sa vitesse. Des formations de la Saudi Pro League auraient également sondé son entourage.

Selon des sources proches du joueur, Jackson privilégierait un projet sportif compétitif en Europe où il pourrait être titulaire plutôt qu’une offre principalement salariale dans un championnat moins exposé.

Publicité

Âgé de 24 ans, Nicolas Jackson arrive à un tournant de sa carrière. Sa saison au Bayern n’a pas été convaincante en termes de performances, sans pour autant effacer son rendement antérieur en Angleterre : ses deux saisons à Chelsea avaient montré sa capacité à scorer régulièrement au plus haut niveau européen.