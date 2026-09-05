Nice – Le Mans : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le coup d’envoi de Nice – Le Mans, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, sera donné ce samedi 5 septembre à 20h45, à l’Allianz Riviera. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ 4, également accessible via DAZN pour les abonnés concernés.

Nice a vécu une soirée à oublier face au Paris FC, battu 3-0 lors de la précédente journée. L’entraîneur niçois Olivier Pantaloni a pointé le principal chantier de son équipe : « Le gros chantier se situe à mon sens sur le plan offensif pour qu’on arrive à se créer des occasions bien plus franches. »

Le scénario a également été cruel pour Le Mans, battu 3-2 à Rennes après avoir longtemps cru pouvoir réaliser une belle opération. La rencontre avait basculé après l’expulsion de Djibril Sidibé, sanctionné d’un carton rouge direct 43 secondes seulement après son entrée en jeu pour une intervention dangereuse sur Esteban Lepaul.

Malgré cette défaite, les Manceaux veulent s’appuyer sur leur prestation à Rennes pour tenter de créer la surprise sur la Côte d’Azur, face à des Aiglons attendus à la relance devant leur public.