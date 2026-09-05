Lens – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le coup d’envoi de Lens – Lorient, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, sera donné ce samedi 5 septembre à 17h15, au stade Bollaert-Delelis. La rencontre sera à suivre en direct sur Ligue 1+ 2.

Lens a laissé filer un résultat positif à Strasbourg, battu 2-1 après avoir ouvert le score sur un penalty transformé par Florian Thauvin à la 36e minute. Les Artésiens ont vu les Alsaciens renverser la rencontre en seconde période. La soirée avait aussi été marquée par la sortie sur blessure de Maik Nawrocki, remplacé par Ruben Aguilar.

Le Racing s’est renforcé dans les dernières heures du mercato avec l’arrivée en prêt de Jean-Clair Todibo, en provenance de West Ham. Le défenseur français doit apporter davantage de stabilité à une arrière-garde qui en aura besoin face à Lorient.

Les Merlus restent eux aussi sur une défaite, concédée face à Troyes (2-1). Surpris par une entame manquée, ils ont réduit l’écart par Jean-Victor Makengo dès le retour des vestiaires, à la 51e minute, sans parvenir à revenir à hauteur du promu. Un déplacement à Bollaert représente un sérieux défi, mais aussi une occasion de lancer leur réaction.