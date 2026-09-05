Manchester City – Coventry : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le coup d’envoi de Manchester City – Coventry, comptant pour la 3e journée de Premier League, sera donné ce samedi 5 septembre à 16 heures (heure de Paris), à l’Etihad Stadium. La rencontre sera à suivre en direct sur Canal+ pour les téléspectateurs français.

Leader du championnat avec six points, Manchester City a parfaitement lancé sa saison sous la houlette d’Enzo Maresca, arrivé cet été pour succéder à Pep Guardiola. Après une défaite en Community Shield face à Arsenal (3-0) le 16 août, les Mancuniens ont enchaîné deux victoires en championnat, contre l’AFC Bournemouth (2-1) puis à Crystal Palace (4-1).

Le retour de Coventry City dans l’élite anglaise est en revanche beaucoup plus compliqué. Sacré champion de Championship la saison dernière, le club a perdu ses deux premières rencontres de Premier League, contre Arsenal (0-3) puis Hull City (0-1). Avec zéro point au compteur, les hommes de Frank Lampard occupent la dernière place et n’ont pas encore marqué le moindre but.

Coventry devra réaliser une prestation de premier ordre pour résister à l’un des principaux prétendants au titre, quand City cherchera à enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat.