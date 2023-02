Neymar réagit au coming-out de Jakub Jankto

En conférence de presse ce lundi, Neymar s’est prononcé sur le coming-out de Jakub Jankto. Et le Brésilien pense que chacun devrait être libre de vivre comme il veut.

« Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j’ai mes points forts. J’ai mes faiblesses. J’ai une famille. J’ai mes amis. J’exerce un métier que j’exerce du mieux que je peux, depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjudice. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher », a lâché le milieu offensif de 27 ans sur les réseaux sociaux, un peu plus tôt dans la journée de ce lundi.

Quelques heures après ces déclarations, Neymar était en conférence de presse pour se prononcer sur le choc à venir en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Mais le joueur du PSG n’a pas échappé aux questions sur le coming-out de son collègue. « C’est un jour important. Chacun est libre, les préjugés doivent être moins importants, que ce soit l’homophobie, le racisme, toute forme de discrimination. Je n’étais pas au courant. Mais chaque être humain doit être libre de faire ce qu’il veut« , a expliqué l’international Brésilien, relayé par RMC Sport.

Jakub Jankto a rejoint Josh Cavallo de l’Adelaïde United en Australie et Jake Daniels de Blackpool au Royaume-Uni en faisant son coming-out. Il reste à ce jour le seul joueur international à avoir révélé son orientation sexuelle.