Neymar : l’international brésilien dévoile le sexe de son second enfant

L’international Brésilien Neymar et sa compagne ont récemment annoncé une bonne nouvelle à leurs abonnés sur leur compte Instagram. A la suite de l’annonce, le couple a fait savoir que le bébé sera une fille.

Au cours du mois d’avril 2023, l’international brésilien Neymar a annoncé à sa communauté de fans, qu’il attend son second enfant. Le dimanche 25 juin 2023, il est revenu apporter une précision par rapport au bébé qu’il attend. En effet, l’attaquant et sa compagne Bruna Biancardi ont respectivement publié sur leurs comptes Instagram, une vidéo, dans laquelle ils explosaient de joie pour dévoiler le sexe de leur premier enfant ensemble. « Nous attendions tellement ce moment… Nous avons hâte de te rencontrer, c’est une fille ! Tu es notre plus beau cadeau ! », ont-ils écrit en légende.

Il faut noter que Neymar est plus qu’heureux puisqu’il est déjà père d’un garçon de 11 ans, Davi Lucca, né d’une précédente relation. Après la naissance de ce deuxième enfant, l’international brésilien sera père d’un garçon et d’une fille.

Pour rappel, en début de l’année 2023, sa compagne Bruna Biancardi lui avait envoyé un message d’amour pour faire taire les voix qui annonçaient leur rupture. Se sentant mal, pour avoir trompé sa dulcinée, Neymar a fait une publication dans laquelle, il adressait ses excuses publiques à la mannequin brésilienne.

