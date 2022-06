New York: Le rappeur Lil Tjay gravement blessé par balle suite à une fusillade

Le jeune rappeur new-yorkais Lil Tjay se trouve actuellement dans un état critique après avoir été touché à plusieurs reprises par balles lors d’une tentative de vol à mains armées dans la nuit de ce mercredi 22 juin.

Selon les informations rapportées par le bureau du procureur du comté de Bergen à TMZ, la fusillade s’est déroulée à deux endroits, un restaurant Chipotle et une station-service Exxon à proximité peu après minuit mercredi.

En effet, le service de police d’Edgewater a répondu à un appel au 911 à l’adresse et a trouvé une victime de 22 ans avec de multiples blessures par balle. Au niveau de la station Exxon, les agents ont localisé une autre victime du même âge avec une blessure par balle. Tous deux ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés.

Selon le média TMZ, la police aurait déjà arrêté quelques minutes après l’incident trois hommes, dont l’un, serait le tireur. Mohamed Konate, 27 ans, de New York, est accusé de tentative de meurtre, de vol à main armée et d’infractions liées aux armes, tandis que sur Jeffrey Valdez, 24 ans, et Antoine Boyd, 22 ans, tous deux du Bronx, le sont également pour possession illégale d’une arme au deuxième degré.

Aux dernières nouvelles, le rappeur du Bronx a subi une intervention chirurgicale majeure, et son état serait dans un état plus ou moins stable pour le moment.

Pour rappel, Lil Tjay s’est fait connaître en 2018 avec son morceau « Resume ». Le rappeur a sorti quatre EP et albums, dont FN et True 2 Myself en 2019, State of Emergency en 2020 et Destined 2 Win en 2021. Destined 2 Win a présenté le single « Calling My Phone », la collaboration de Lil Tjay avec 6lack, qui a culminé au n ° 3 du Billboard Hot 100 et est devenu sa chanson la mieux classée à ce jour.