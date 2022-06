Netflix lance un jeu basé sur Squid Game: le gagnant pourra remporter 2,86 milliards f CFA

Un jeu inspiré du monstrueux succès coréen sera tourné en 2023 et il promettra une somme record à son vainqueur. « Squid Game: The Challenge » verra s’affronter 456 joueurs pour un pactole de 4,56 millions de dollars.

Après l’officialisation de la saison 2 de la série phare de Netflix, la plateforme de streaming annonce ce mardi le lancement d’une grande émission de téléréalité inspirée du programme, intitulé Squid Game: The Challenge. Chaque participant devra, comme dans Squid Game, remporter une série de jeux et être le dernier survivant.

« Avec le plus grand casting de l’histoire de la téléréalité, 456 vrais joueurs entreront dans le jeu pour tenter de remporter un prix de 4,56 millions de dollars en espèces qui changera leur vie », peut-on lire sur le site officiel du casting. « Qu’ils gagnent ou perdent, tous les joueurs en sortiront indemnes », est-il aussi évidemment précisé.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour participer à Squid Game: The Challenge. En plus de parler anglais, il faut avoir au moins 21 ans et être disponible pendant quatre semaines (la durée du tournage) au « début de l’année 2023. »

Do you want to play a game? Enter to join Squid Game: The Challenge at https://t.co/MaXfZnqmvb pic.twitter.com/6gYLXlplDC — Netflix (@netflix) June 14, 2022

Les futurs participants devront également envoyer une vidéo de présentation d’une durée d’une minute pour expliquer leurs motivations.

«Squid Game a pris d’assaut le monde avec l’histoire captivante et les images emblématiques du réalisateur Hwang Dong-hyeok. Nous sommes reconnaissants de son soutien alors que nous transformons le monde fictif en réalité dans cette compétition gigantesque et cette expérience sociale», a déclaré Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries non scénarisées et les documentaires. «Les adeptes de la série dramatique s’apprêtent à vivre un voyage fascinant et imprévisible. Nos 456 concurrents du monde réel navigueront dans la plus grande série de compétitions de tous les temps, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus gros prix en argent à la fin.»