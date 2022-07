« N’épousez jamais une femme qui a réussi… »: ce conseil de l’acteur Sam Jemitalo divise la toile

Les réactions continuent de se multiplier au sujet de l’annonce du divorce entre l’actrice de Nollywood Funke Jenifa Akindele et le rappeur JJC Skillz. Dans la foulée, l’acteur Samuel Jemitalo s’est également prononcé sur le sujet et a profité pour envoyer un conseil qui fait polémique sur la toile.

C’est la nouvelle actualité qui défraie la chronique au Nigéria depuis les premières heures de ce jeudi 30 juin. Après 07 ans de mariage et deux enfants, l’actrice Funke Jenifa Akindele et son époux JJC Skillz ont décidé de divorcer. L’annonce a été faite ce jeudi matin par le rappeur et cinéaste sur son compte Instagram.

Réagissant à la crise qui secoue actuellement le couple, l’acteur de Nolywood a ouvertement conseillé aux hommes « de ne jamais épouser une femme qui a réussi » car elle se soumettra jamais pour le bon fonctionnement du couple.

Poursuivant dans la même lancée, l’acteur a également suggéré aux hommes de ne jamais « épouser une femme qui est très active sur les médias sociaux « car elles ont l’habitude » d’apprendre des choses de beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le vrai sens du « féminisme ».

« Les hommes, n’épousez jamais une femme qui a réussi… elle ne vous respectera. Jamais une femme qui est pleine d’elle-même, une femme qui vous fait vous sentir privilégiée de l’épouser. Ces genres de femmes sont grossières. Épousez une femme humble, gentille et née de nouveau », a écrit Samuel Jemitalo en légende d’une photo des deux célébrités qui sont sur le point de divorcer.

Très vite, son message a suscité des réactions mitigées sur la toile. Pendant que certains internautes jetaient des fleurs à l’acteur pour ses conseils, d’autres par contre ont fustigé l’opinion de Samuel tout en lui reprochant d’avoir accusé à tort l’actrice Funke Jenifa Akindele d’être à l’origine de cette rupture.