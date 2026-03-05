Benin Web TV
LIVE

Népal : ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives anticipées jeudi 5 mars

Jeudi 5 mars 2026, les électeurs népalais ont commencé à se rendre dans les urnes, ont observé des reporters de l’AFP présents sur place. Le scrutin, qui doit s’achever à 17h00, heure locale (11h15 UTC), mobilise près de 19 millions de personnes appelées à voter.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
187vues
Népal : ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives anticipées jeudi 5 mars
Publicité
1 min de lecture
Google News

Jeudi 5 mars 2026, les électeurs népalais ont commencé à se rendre dans les urnes, ont observé des reporters de l’AFP présents sur place. Le scrutin, qui doit s’achever à 17h00, heure locale (11h15 UTC), mobilise près de 19 millions de personnes appelées à voter.

Il s’agit de choisir qui prendra la relève de l’exécutif provisoire installé après les événements violents de septembre 2025.

Ces élections surviennent six mois après un soulèvement, largement porté par la jeunesse, qui a entraîné la chute du précédent gouvernement.

Publicité

Le vote est perçu comme un test de stabilité politique pour le pays, engagé depuis l’automne dernier dans une période de fortes tensions.

Les résultats détermineront la composition du prochain gouvernement et la direction politique que prendra le Népal dans les mois à venir.

Publicité

Articles liés

Comores : À Moroni, inquiétudes croissantes sur la disponibilité du carburantComores : À Moroni, inquiétudes croissantes sur la disponibilité du carburantTunisie : proposition de loi pour durcir les règles de naturalisation et d’attribution de la nationalitéTunisie : proposition de loi pour durcir les règles de naturalisation et d’attribution de la nationalitéChine : le budget de la Défense en hausse de 7% pour 2026Chine : le budget de la Défense en hausse de 7% pour 2026Équateur : Expulsion de l’ambassadeur cubain et l’ensemble de la mission diplomatiqueÉquateur : Expulsion de l’ambassadeur cubain et l’ensemble de la mission diplomatique
Merci pour votre lecture — publicité