Népal: décès de 05 touristes dans le crash d’un hélicoptère près du mont Everest

Un tragique accident d’hélicoptère s’est produit près du mont Everest au Népal, entraînant la mort d’au moins cinq touristes étrangers. L’appareil, qui transportait un pilote et cinq passagers, s’est écrasé dans le quartier de Magura, à l’est de Katmandou.

Une tragédie s’est abattue près du mont Everest mardi, lorsque l’hélicoptère transportant cinq touristes étrangers et un pilote s’est écrasé dans le quartier de Magura, à l’est de la capitale népalaise, Katmandou. Les équipes de secours ont rapidement été dépêchées sur les lieux de l’accident et ont réussi à récupérer les corps sans vie de cinq des passagers.

Basanta Bhattarai, administrateur en chef du gouvernement dans la région, a confirmé que les recherches étaient en cours pour retrouver la sixième personne. Selon lui, l’hélicoptère se rendait dans la capitale après une visite du mont Everest, le plus haut sommet du monde.

Les autorités ont indiqué que les touristes décédés étaient probablement des ressortissants mexicains, tandis que le pilote était népalais. Cette tragédie a suscité une profonde tristesse et a mis en évidence les risques inhérents aux voyages en montagne, même pour des touristes expérimentés.

Selon Sagar Kadel, responsable de l’aéroport de la capitale, les conditions météorologiques difficiles ont probablement contribué à l’accident. Il a expliqué que le pilote avait dévié de sa trajectoire initiale en raison des conditions météorologiques défavorables, mais les circonstances exactes de l’accident sont encore à déterminer.

Les accidents d’hélicoptère dans les zones montagneuses sont rares, mais ils rappellent les défis et les risques auxquels sont confrontés les pilotes et les touristes qui explorent ces régions reculées. La communauté internationale exprime ses condoléances aux familles des victimes et offre son soutien aux autorités népalaises dans leurs efforts pour comprendre les causes de ce tragique accident.