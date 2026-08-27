Népal: 34 Australiens signalés disparus après les crues de Rasuwa

Trente-quatre Australiens figuraient jeudi sur une liste de 403 personnes signalées disparues après les crues majeures et le glissement de terrain qui ont frappé le district népalais de Rasuwa, à la frontière entre le Népal et la Chine, a indiqué Sunil Sharma, porte-parole du Nepal Tourism Board.

Selon des bilans des autorités locales relayés jeudi, la catastrophe a fait au moins 160 morts, dont 157 au Népal et trois au Tibet chinois. L’avis officiel Smartraveller, mis à jour le 27 août, faisait aussi état de dégâts majeurs aux routes, aux transports et aux infrastructures dans la zone touchée.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré le 27 août que les informations en provenance du Népal restaient difficiles à obtenir. Le Département australien des affaires étrangères et du commerce, le DFAT, disait travailler avec les autorités locales et les opérateurs touristiques pour confirmer le sort des ressortissants australiens.

La liste évoquée par Sunil Sharma comptait 341 étrangers parmi les 403 disparus. Le district de Rasuwa se trouve près d’un itinéraire vers le Kailash Manasarovar et du parc national de Langtang, deux zones qui accueillent des voyageurs et des groupes de trekking.

Jeudi, le DFAT disait poursuivre ses vérifications avec les autorités locales et les opérateurs touristiques, sans encore confirmer le sort des Australiens figurant sur la liste des disparus.