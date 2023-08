« N’envoyez pas nos pauvres soldats à la mort prématurée au Niger », un député ghanéen met en garde Akufo-Addo

Le député de Ningo Prampram a mis en garde le président Akufo-Addo contre l’envoi « illégal » de soldats ghanéens au Niger en mission d’intervention militaire pour mourir « de mort prématurée« .

Selon le législateur, le président aurait besoin de l’approbation du Parlement pour prendre une telle décision et toute autre décision serait illégale. Dans un message sur sa page Twitter, George a déclaré que la base sur laquelle la constitution permet au président d’engager les hommes en uniforme du pays dans toute opération dans un autre pays souverain n’a pas été satisfaite.

« NE LES ENVOYEZ PAS À LA MORT INTEMPORELLE ET INUTILE ! L’article 2(4) de la Charte des Nations Unies interdit l’action illégale que vous et vos amis de la CEDEAO envisagez. Même si vous vouliez vous cacher sous l’article 42, avez-vous une résolution du CSNU autorisant une intervention ? Il n’y a aucune preuve claire des 3 bases requises pour déclencher la R2P alors respectez la souveraineté du Niger

« Toute décision d’engager nos hommes et nos femmes des Forces armées ghanéennes dans une guerre insensée et inutile exigerait l’approbation du Parlement et nous l’exigeons », a-t-il écrit le mercredi 16 août.

Faisant allusion au populaire « Dzi wo fie asem » de feu le président Evans Atta Mills dans une situation similaire en Lybie en 2011 lorsque les forces rebelles ont envahi l’enceinte du chef du pays, le colonel Kadhafi, à Tripoli lors d’une agitation qui a finalement abouti à son assassinat, Sam George a exhorté le président à éviter de se mêler des affaires d’un autre pays souverain.

« Une approche plus pragmatique serait des mesures non cinétiques pour s’engager et non la position agressive actuelle pour plaire à vos marionnettistes occidentaux. « Concentrez nos maigres ressources sur l’amélioration des conditions de vie des Ghanéens et arrêtez de fourrer votre nez dans l’affaire de notre pays. Dzi wo fie asem Monsieur le Président », a-t-il averti.

Il a rappelé au président Akufo-Addo le triste état des forces armées ghanéennes en termes d’équipement et l’a exhorté à se concentrer sur leur rééquipement plutôt que de les pousser dans une situation difficile qui pourrait entraîner la mort de ses officiers.

« Vous savez mieux que nous tous l’état pitoyable de nos forces armées pour une intervention militaire étrangère dans un autre État souverain. Vous savez que malgré l’attitude professionnelle et la disposition de nos vaillants officiers, vous n’avez pas réussi à équipier nos forces« , a-t-il assené.

La CEDEAO a clairement indiqué qu’elle utiliserait ses forces militaires en attente pour restaurer la démocratie au Niger après l’échec des moyens diplomatiques. Les analystes de la sécurité et les experts en diplomatie ont déconseillé le recours à la force, avertissant qu’il pourrait se retourner contre lui et aggraver la situation d’insécurité dans la sous-région ouest-africaine.

Le gouvernement du président nigérien, Mohamed Bazoum, a été renversé il y a quelques semaines et il est assigné à résidence depuis, bon nombre de citoyens du pays déclarant leur soutien à la junte militaire.

Pendant ce temps, des rapports indiquent que la junte s’est déclarée prête à des pourparlers avec le bloc régional. Il a également déclaré qu’il poursuivra Mohamed Bazoum pour haute trahison.