Nelson Mandela: Célébration ce lundi 18 juillet, de la figure de proue de la lutte anti-apartheid

Le monde se souvient de Nelson Mandela à l’occasion du 104e anniversaire de sa naissance. Premier Président noir d’Afrique du Sud, l’un des plus grands combattants pour la liberté, l’égalité et la justice de l’histoire (rappelons qu’il est resté emprisonné 27 ans), il est commémoré chaque année depuis 2010 tous les 18 juillet.

Nelson Mandela, premier président démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre, est commémoré tous les 18 juillet, date de son anniversaire de naissance. La journée a été instaurée par l’UNESCO le 10 novembre 2009 pour rendre hommage à cet avocat spécialiste des droits de l’homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix.

Pour honorer Mandela et sa contribution désintéressée à l’humanité, des Sud-Africains de tous horizons consacrent 67 minutes de leur temps à faire du bénévolat pour de bonnes causes. Né dans le village de Mvezo, dans la province du Cap oriental, Mandela a passé 27 ans en prison pour s’être opposé au régime de l’apartheid. Il est devenu le premier président sud-africain démocratiquement élu en 1994.

Bien qu’il ait été incarcéré pendant de nombreuses années, il n’a pas fait preuve d’amertume, de rancœur ou de vengeance à l’égard de ses bourreaux. Au contraire, il a choisi la réconciliation et le pardon pour unir tous les groupes raciaux en Afrique du Sud. Son approche du leadership et sa capacité à rassembler tout le monde lui ont valu l’admiration du monde entier et le prix Nobel de la paix en 1993.

Mandela Day 2022 embraces the central theme of doing what you can, with what you have, where you are by focusing on three sub-themes: fruit and indigenous tree planting, community & backyard gardens, & positive climate action.

Cette année, le slogan est «Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez et où vous êtes», avec un accent particulier mis sur la plantation d’arbres fruitiers, les jardins communautaires et l’action positive pour le climat.

Pour illustrer cela, une équipe de la fondation Nelson Mandela a planté un potager au sein de l’école primaire de Thulani, en Afrique du Sud, il y a quelques jours.

