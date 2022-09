« Ne touche pas à Jonathan Morrison »: Emmanuelle Keita met en garde Maria Mobil

Les réactions se multiplient à propos de la récente sortie médiatique de Maria Mobil. Après le général Makosso, l’influenceuse Emmanuelle Keita vient de faire une mise en garde à la bimbo togolaise qui est visiblement déterminée à mettre les bâtons dans les roues de son ex Jonathan Morrison.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le torchon brûle entre Jonathan Morrison et son ex Maria Mobil depuis la rupture de leur relation amoureuse qui avait été hyper médiatisée. Plus d’un an après cette séparation, la bimbo togolaise vient de faire surface avec une série de révélations troublantes après un moment de silence.

En effet, Maria Mobil est revenue ce mardi sur son idylle avec son ex Jonathan Morrison tout en révélant que le promoteur de l’actuel tournoi Tchin-Tchin n’a jamais été milliardaire comme il le prétend. Elle est allée loin en ajoutant qu’elle s’apprête à faire de grands déballages dans un direct sur sa page Facebook.

« Depuis le début, j’avais décidé de ne rien dire sur cette affaire du plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! Le Bernard Madof ivoirien ! Je m’en fous des injures des émotionnels ! Mais demain (mercredi) 19h, je vais casser les papos de votre faux milliardaire et faux footballeur là ! », a-t-elle déclaré.

Au milieu de cette annonce qui provoque un véritable tollé sur la toile, l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita n’est pas restée insensible. Dans un message sur ses réseaux sociaux, elle a demandé à la jolie Amina d’abandonner son projet.

« Maria Mobil I love you girl ! Ne fais pas ce que tu as prévu faire ! Ne sois pas de ces ex qui détruisent, car mauvais perdants et trop vides pour refaire leurs vies. Ne touche pas à Jonathan Morrison, continue ta route. Il travaille, laisse-le travailler », a indiqué Emmanuelle Keita.