« Ne comptez pas sur nos tenues pour éduquer vos enfants », Vitale répond à détracteurs

Accusée d’être un mauvais exemple pour les enfants, la chanteuse du Couper-Décaler, Vitale a répondu à ces détracteurs. Elle l’a fait au cours d’une émission de la chaine Life TV.

Nadège Bomisso, connue plus sous le pseudonyme professionnel Vitale est souvent interpellée sur ses tenues, qui choquent la sensibilité de plus d’un. Reçue ce mercredi 03 août 2022 sur l’émission « Allô Caviar » animée par la coach matrimoniale Hamond Chic et diffusée sur Life TV, la chanteuse n’a pas hésité une seule seconde à cracher ses vérités à tous ceux-là qui critiquent son style vestimentaire.

« Vous vous plaignez de mes tenues sexy sur scène, pourtant, quand des artistes américains font des prestations en string, vous êtes contents, vous êtes fiers de regarder leur clip à la télé et télécharger leurs vidéos. Mais lorsque c’est Vitale qui porte une combinaison à travers laquelle vous voyez ses rondeurs, ça vous fatigue. Je fais du coupé décalé, vous voulez que je porte un boubou pour prester ? Moi, je ne suis pas une handicapée sur scène, je bouge dans tous les sens, et quand tu veux bouger sur scène, il faut être relaxe et il y a des tenues pour cela », a répondu la Beyonce d’Afrique.

Elle a continué en invitant ses détracteurs à ne plus la suivre, d’autant qu’ils ne l’apprécient pas. « Je ne vous oblige pas à me suivre, si vous n’aimez pas ma façon de m’habiller. Je ne vous oblige pas à m’inviter dans vos cérémonies. De toutes les façons, ce n’est pas dans vos salons que je vais m’habiller comme ça. Ceux qui aiment ce que je fais m’invitent et je ne chôme pas », a laissé entendre la chanteuse.

Pour conclure, elle a répondu à ceux qui pensent qu’elle est un mauvais exemple pour les enfants. « On s’habille en fonction des circonstances, en fonction des lieux et des événements. Tu me verras dans un night-club, tu me verras peut-être dans une tenue transparente. Tu me verras à l’église, je serai habillée autrement. Tu me verras dans un gala, je serai habillée autrement. Souvent même en pagne. Tu es artiste ou tu n’es pas. Donc arrêtez vos histoires des enfants, des enfants. Eduquez vos enfants à la maison. Ne comptez pas sur nos tenues pour éduquer vos enfants », s’est-elle lâchée.