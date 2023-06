NBA: une séance de tirs ratés de Wembanyama fait réagir aux Etats-Unis

Le 23 juin dernier, Victor Wembanyama a été sélectionné en première position par les Spurs de San Antonio lors de la draft 2023 de la NBA. Le jeune joueur a ensuite fait des débuts polémiques au AT&T Center, avec notamment une séance de tirs qui fait beaucoup parler aux Etats Unis.

Au lendemain de la draft NBA où il a été sélectionné en tant que premier choix par les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a été accueilli avec un enthousiasme débordant par les fans au Texas. Cependant, sa première séance d’exhibition au AT&T Center, la salle de la franchise, n’a pas été à la hauteur des attentes.

Le joueur de 2,25 mètres, considéré comme l’un des grands espoirs du basketball mondial, a eu du mal à trouver son rythme lors de la séance d’entraînement. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a rapidement circulé, montrant Wembanyama manquer plusieurs tirs à deux points et derrière l’arc, ne réussissant que deux dunks. Cette performance en dents de scie a suscité des réactions mitigées parmi les amateurs de la NBA.

Certains fans des Houston Rockets ont même lancé le hashtag #pray4briktor. « Est-ce que les Spurs ont choisi le mauvais joueur ? » s’interroge de son côté le compte spécialisé Barstool Sports. Pourtant, il convient de garder à l’esprit qu’il ne s’agissait que d’une séance d’entraînement et que les joueurs peuvent parfois rencontrer des difficultés lors de leurs premiers pas dans une nouvelle équipe à cause de la pression. Dans le football par exemple, on a déjà assisté à plusieurs séances de jongles ratées de la part de joueurs, pourtant très talentueux, lors de leur présentation.

Malgré sa séance d’exhibition ratée, Victor Wembanyama a quitté la salle sous les applaudissements des spectateurs présents, témoignant de leur soutien envers le jeune joueur.

