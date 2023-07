NBA: le fils de LeBron James victime d’un arrêt cardiaque

Bronny James, le fils de LeBron, meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, a fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement avec USC ce lundi, a communiqué son club. Le jeune basketteur est dans un état stable après avoir été transféré à l’hôpital.

Le fils de LeBron James, Bronny James, a subi un accident cardiaque lors d’un entraînement ce lundi avec son université du Sud de la Californie. Il a été conduit en urgence à l’hôpital lundi à 9h26 (heure locale) suite à un appel au 911 depuis le Galen Center, où l’équipe de l’USC s’entraînait.

Suite à cet événement, son équipe a publié une déclaration ce mardi, indiquant que le jeune joueur de 18 ans a été immédiatement pris en charge à l’hôpital. Heureusement, grâce aux soins prodigués, son état de santé s’est stabilisé, et il a été transféré hors des soins intensifs.

USC's Bronny James collapsed on the court after suffering a cardiac arrest during a basketball workout on Monday, per @TMZ and @ShamsCharania.



James was reportedly taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU 🙏 pic.twitter.com/lKcw7WJkW9 — Yahoo Sports (@YahooSports) July 25, 2023

« Hier, lors d’un entraînement, Bronny James a été victime d’un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu traiter Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect et l’intimité de la famille James et nous informerons les médias dès que nous aurons plus d’informations« , a déclaré le porte-parole de la famille James, relayé par RMC Sport.

Il ajoute: « LeBron et Savannah souhaitent adresser publiquement leurs plus sincères remerciements aux équipes médicales et sportives de l’USC pour leur incroyable travail et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes. » Bronny James, talentueux jeune basketteur s’est récemment engagé avec les Trojans de l’Université de Californie du Sud, et de nombreux experts américains prévoient qu’il fera son chemin vers la NBA.

