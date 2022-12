Naza, Wizkid, Niska, Didi B, Mula, Vano …, ces artistes qui feront le show ce week-end au Bénin

Les 10 et 11 décembre 2022, Moov Africa et le centre communautaire Eya organisent deux géants concerts live à la place de l’amazone. C’est un spectacle qui accueillera plus de 40 milles festivaliers et une trentaine d’artistes nationaux et internationaux.

La première édition du festival We love Eya démarre le samedi 10 décembre 2022. C’est une initiative du promoteur du centre communautaire Eya et de Moov Africa Bénin dont l’objectif est de recevoir plus de 40 000 festivaliers autour d’un évènement unique qui chaque année rassemblera le gratin de la musique Urbaine et Afrobeat.

Les stars internationale Naza, Wizkid, Niska, Didi B, Mula ainsi que des artistes béninois comme Vano, Nikanor Sessimè , Faty et bien d’autres seront sur scène pour livrer un show de ouf mais aussi pour faire découvrir la destination Bénin, ses richesses et sa joie de vivre aux invités.

Les tickets sont disponibles sur http://weloveyafestival.com et dans les agences Moov Africa.