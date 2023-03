Naufrage meurtrier d’un ferry au Gabon : 02 morts et de nombreux disparus

Au moins deux personnes ont perdu la vie et 28 autres sont portées disparues suite au naufrage d’un ferry au large des côtes gabonaises.

Le navire de la compagnie Royal Cost Marine, qui transportait 151 passagers de Libreville à Port-Gentil, a rapidement pris l’eau après avoir signalé une voie d’eau. Les secours ont été immédiatement alertés et une opération de sauvetage est en cours.

Les autorités portuaires ont déclaré que le naufrage a eu lieu entre 3h et 4h du matin, peu de temps après le départ du ferry. Les passagers, qui comprenaient des travailleurs du secteur pétrolier et leurs familles, ont été secourus par des équipes de la compagnie Royal Cost Marine, ainsi que des équipes de secours locales. Les premiers rescapés ont été ramenés à terre dans des pirogues à moteur et ont été immédiatement pris en charge par des ambulances sur place.

Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur sont sur les lieux pour superviser les opérations de sauvetage et rencontrer les familles des victimes. Les autorités ont également mis en place une cellule de crise pour coordonner les efforts de secours et fournir des informations aux familles anxieuses.

Le président Ali Bongo a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a rendu hommage à la réactivité et l’efficacité des services de secours. Les circonstances exactes du naufrage restent à déterminer, mais une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident. Ce tragique événement rappelle l’importance de la sécurité maritime et de la préparation aux situations d’urgence pour éviter de telles catastrophes à l’avenir.