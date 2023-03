Naufrage de l’Esther Miracle au Gabon: Didi B pose un geste magnifique

L’artiste ivoirien Didi B a décidé d’apporter son soutien aux familles endeuillées par le naufrage de l’Esther Miracle au Gabon.

Le naufrage de l’Esther Miracle, survenu au Gabon dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, a causé de nombreux décès et de disparus, ainsi que des dégâts matériels considérables. Face à cette tragédie nationale, le célèbre rappeur ivoirien Didi B a décidé d’apporter son soutien aux citoyens gabonais.

Dans un tweet, l’artiste a dans un premier temps présenté ses condoléances aux familles des victimes, exprimant sa tristesse et sa solidarité envers les Gabonais. Il a ensuite annoncé sa participation en tant que tête d’affiche du festival music collaboration, qui aura lieu ce week-end au palais des sports de Libreville. Didi B a tenu à souligner l’importance de cet événement, qui permettra à un artiste gabonais de collaborer avec lui en featuring et de réaliser un clip, une initiative rare selon lui.

Mais surtout, l’artiste ivoirien a tenu à préciser que toutes les recettes du concert seraient reversées à 100% aux familles des victimes. Il a également assuré que le concert serait à 100% sécurisé, afin d’éviter tout risque de nouvelle tragédie.

Didi B a ainsi montré sa solidarité envers le Gabon, à travers un geste fort et louable. En cette période de deuil national, l’artiste apporte un peu de réconfort aux familles endeuillées et à l’ensemble de la population gabonaise, touchée par ce drame. Rendons hommage aux victimes de cette tragédie, en espérant que de tels événements ne se reproduiront plus jamais.