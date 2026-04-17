Natitingou: l’ANM met fin aux fraudes sur les poids et au reconditionnement illicite de riz et de farine de blé

Sur le terrain, les équipes de l’ANM ont ciblé des points de vente spécialisés dans la commercialisation de sacs de riz, de farine de blé, de sucre et d’autres denrées. Ces opérations visaient à vérifier la conformité entre les quantités indiquées sur les emballages et le contenu réel des produits, conformément aux exigences du décret n° 2007-292 relatif au contrôle du contenu net des produits préemballés.



Les premiers constats à Natitingou ont révélé plusieurs irrégularités significatives. Certains produits ne respectaient pas les poids déclarés, tandis que d’autres étaient reconditionnés illégalement : des marchandises étaient transvasées dans d’autres sacs ou emballages, une pratique qui trompe le consommateur et contrevient à la réglementation.



Face à ces manquements, les boutiques mises en cause ont été immédiatement scellées par les agents de contrôle. Les responsables ont également été sommés de régler les amendes prévues par la législation qui sanctionne la fraude sur les quantités et le reconditionnement illicite.



Parallèlement, une procédure a été lancée pour ramener à la conformité les produits dont le poids est inférieur à celui déclaré sur l’emballage. Les équipes de l’ANM ont par ailleurs annoncé que ces opérations de vérification se poursuivront dans d’autres localités des deux départements.



« Il n’y aura aucun répit pour les commerçants qui tenteront, de quelque manière que ce soit, de frauder sur les quantités servies aux consommateurs », a averti le directeur général de l’ANM, Dr Mouhamed Nazif Moutawakilou, réaffirmant l’engagement de son institution à faire respecter les normes au bénéfice des citoyens.