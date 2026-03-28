Nathanaël Mbuku veut aider l’équipe nationale de football des Léopards

Dans une sélection congolaise en pleine refonte, où les cadres côtoient une relève ambitieuse, Nathanaël Mbuku ambitionne de jouer un rôle central pour insuffler plus de vitalité et de progression au groupe.

L’ailier des Léopards n’hésite pas à afficher son désir d’influencer directement le cours des matchs de la RDC. Conscient de la responsabilité qui pèse sur les épaules de sa génération montante, il met en avant sa capacité à apporter du rythme et de l’impact sur le terrain.

Interrogé par les médias, Mbuku a expliqué vouloir injecter sa jeunesse, son dynamisme et son enthousiasme afin de permettre à l’équipe de gagner en niveau et en confiance, se montrant résolument engagé dans ce projet collectif.

Un atout offensif venu de France

Formé en France, Mbuku se distingue par sa vitesse et sa capacité à percuter, qualités qui en font un élément précieux sur le couloir droit. Ses performances en club, notamment lors de son passage à Montpellier, ont déjà attiré l’attention et confèrent à la sélection congolaise un profil offensif capable de créer des différences.

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