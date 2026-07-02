Nathalie Renoux : après 20 ans de JT, une chute en direct et un fou rire en plateau

Nathalie Renoux, l’une des figures emblématiques du journal télévisé de M6, fête cette année ses vingt ans de présence à l’antenne de la chaîne. Depuis 2006, cette journaliste chevronnée a participé à construire l’identité de l’une des tranches d’information les plus regardées, le 19.45. Au cours d’un entretien accordé à 20 Minutes, elle est revenue sur les débuts du JT et a partagé une anecdote marquante : un fou rire provoqué par une chute inattendue sur le plateau. Ce témoignage offre un regard inédit sur les coulisses du journalisme télévisé.

Nathalie Renoux est arrivée sur M6 après s’être fait connaître par la présentation de l’émission sportive Téléfoot. Sa carrière à la chaîne a rapidement pris une autre dimension avec la création du 19.45, un journal de grande écoute qu’elle a vu naître de ses propres mains. Aujourd’hui âgée de 55 ans, elle incarne le visage familier de cette édition d’information au journal du soir, portant l’exigence et la dynamique d’un format qui a su s’imposer dans le paysage médiatique français.

Son rôle ne se limite pas à la présentation : Nathalie Renoux a été actrice de la conception même du journal. Elle explique que le 19.45 a été imaginé « à partir d’une page blanche », avec une équipe qui a travaillé tout un été pour définir chaque élément, de la forme à la ligne éditoriale. L’objectif était de créer un journal télévisé qui s’apparente à un journal de presse écrite, rapide et fluide, combinant exhaustivité de l’information et modernité. Ce travail fastidieux a permis à M6 de rivaliser avec les grands médias généralistes grâce à une présentation debout, un choix de rubriques pertinentes et un ton direct adapté au public.

Une expérience marquante : la chute en plein direct et le fou rire collectif

Durant ces vingt années, Nathalie Renoux a couvert de nombreux événements majeurs mais se souvient aussi d’un moment à la fois cocasse et inattendu, qui a marqué les esprits au sein de la rédaction. Elle raconte une mésaventure survenue à son collègue Franck Edard, au moment où celui-ci venait de terminer sa chronique intitulée Expliquez-nous. En quittant le plateau, Franck Edard a raté une marche et est soudainement tombé, provoquant un bruit retentissant.

« Cela a fait un grand boum », se remémore Nathalie Renoux, soulignant que la scène a immédiatement déclenché un fou rire difficile à contenir en direct. Malgré l’inquiétude que cette chute aurait pu susciter, l’ambiance s’est rapidement détendue. La journaliste explique que ce moment d’humour spontané reste l’un de ses plus grands éclats de rire à l’antenne, une rareté dans un métier souvent soumis à la rigueur et à la concentration.

Elle précise également que Franck Edard, malgré sa chute et une blessure, a lui-même gardé le sens de l’humour. « Je tiens à préciser que lui aussi était mort de rire », ajoute-t-elle, illustrant la capacité du présentateur à prendre avec légèreté un incident qui aurait pu avoir des conséquences plus graves. Cette anecdote témoigne des aléas du direct et des imprévus auxquels sont confrontés les journalistes, même après des années d’expérience sur les plateaux de télévision.