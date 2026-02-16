Nathalie Péchalat : « Je le fais pour elles » au sujet du patinage

Nathalie Péchalat , ancienne championne de danse sur glace et ex-épouse de l’acteur oscarisé Jean Dujardin , est revenue sur sa vie familiale et sa relation à la glace lors d’une interview accordée à Télé Matin (France 2) le 13 février 2026. Mère de deux filles, Jeanne (née en 2015) et Alice (née en 2021), elle y a expliqué qu’elle emmène parfois ses enfants patiner et qu’elle pratique encore des activités de glisse pour elles et pour retrouver la sensation du patinage.

Nathalie Péchalat, ancienne championne de danse sur glace et ex-épouse de l’acteur oscarisé Jean Dujardin, est revenue sur sa vie familiale et sa relation à la glace lors d’une interview accordée à Télé Matin (France 2) le 13 février 2026. Mère de deux filles, Jeanne (née en 2015) et Alice (née en 2021), elle y a expliqué qu’elle emmène parfois ses enfants patiner et qu’elle pratique encore des activités de glisse pour elles et pour retrouver la sensation du patinage.

L’ex-sportive, connue pour son parcours en duo avec Fabian Bourzat, a rappelé ses débuts sur la glace, découverts dès l’âge de sept ans. Formée en sport-études, elle a développé une carrière reconnue dans une discipline souvent méconnue du grand public. Sa notoriété sportive a ensuite croisé celle de la scène médiatique à la suite de son mariage avec Jean Dujardin, figure du cinéma français couronnée par l’Oscar du meilleur acteur en 2012 pour The Artist.

Le couple s’est marié en 2018 et a fondé une famille : Jeanne est née en 2015, Alice en 2021. Leur séparation, rendue publique à la fin de l’année 2024, a été largement commentée par la presse people. Parmi les confidences médiatiques liées à cette période, des proches du comédien, comme Arsène Mosca, ont livré des éléments relayés par la presse.

Patinage, maternité et discrétion médiatique

Lors de son intervention télévisée, Nathalie Péchalat a insisté sur l’importance de transmettre sa passion à ses enfants. « J’emmène de temps en temps mes filles », a-t-elle indiqué en évoquant le patinage. Elle a précisé que cette pratique restait pour elle une façon de partager un héritage sportif et de revivre la sensation de glisse qui a marqué sa carrière.

Interrogée sur sa relation actuelle au sport, elle a expliqué qu’elle retrouve cette sensation de glisse à travers d’autres activités, notamment le VTT et le ski, tout en avouant avoir, pour un temps, mis le patinage de côté. Pour Nathalie Péchalat, le plaisir tient aussi au fait de « patiner dans le grand air », expression qu’elle emploie pour qualifier sa préférence pour les espaces ouverts et la dimension libre de la glisse.

La patineuse a aussi commenté, à mots couverts, sa position de mère après la séparation : elle effectue certains gestes pour ses filles, « je le fais plutôt pour elles… Parce que ce qui me manque, c’est la sensation de glisse », a-t-elle déclaré. Ces confidences s’inscrivent dans un contexte où la famille a cherché à préserver son intimité malgré la médiatisation de la relation entre l’ancienne championne et l’acteur.

