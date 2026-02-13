Nathalie Péchalat en larmes dans Télématin : «C’est trop violent»

Nathalie Péchalat , ancienne championne de patinage artistique devenue commentatrice pour France Télévisions, a été profondément émue en revoyant des images d’archives de sa carrière lors de la couverture des épreuves de patinage des JO d’hiver de Milan-Cortina. Invitée de l’émission Télématin, elle a pris la parole après la diffusion d’extraits de la saison 2005-2006, un retour en arrière qui a ravivé des souvenirs et provoqué une réaction émotionnelle nette : « On ne peut pas commencer la journée comme ça. C’est trop violent », a-t-elle déclaré en essuyant des larmes.

Les images remontaient à la période où Nathalie Péchalat patinait en couple avec Fabian Bourzat. Pour la saison 2005/2006, le duo avait choisi de travailler une chorégraphie sur l’œuvre Les Misérables. Ils avaient enchaîné plusieurs prestations notables, prenant la cinquième place au trophée Bompart et à la Coupe de Russie, avant de se distinguer aux championnats de France et aux championnats d’Europe. Leur parcours les avait conduits aux Jeux olympiques de Turin en février 2006, où ils ont terminé 18es, puis aux championnats du monde de mars 2006, où ils ont pris la 15e place.

La rediffusion de ces moments a fait ressurgir chez l’ancienne sportive un mélange de fierté et de frustration, qualifié par elle de « goût d’inachevé ». Depuis la fin de sa carrière de compétitrice, Nathalie Péchalat a opéré une transition vers les commentaires télévisés et la médiation du sport, mais elle avoue que la nostalgie peut être douloureuse et la dissuader de remettre les patins régulièrement.

Nathalie Péchalat n’ose plus patiner, la nostalgie lui fait peur

En tant que commentatrice, elle couvre actuellement les épreuves de patinage des JO de Milan-Cortina pour France Télévisions et a notamment commenté les prestations de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Beaudry. Ce rôle de formatrice médiatique lui permet de rester proche du milieu sans renouer pleinement avec la compétition.

La vie personnelle de Nathalie Péchalat a également évolué : elle est mère de deux filles, dont l’aînée s’apprête à souffler ses 11 bougies et la cadette va bientôt avoir cinq ans. Elle confie emmener « de temps en temps » ses enfants sur la glace « plutôt pour elles », car ce qui lui manque encore, dit-elle, « c’est la sensation de glisse ». La quadra indique patiner désormais « très rarement ».

Ancienne partenaire de Fabian Bourzat et ex-épouse de Jean Dujardin, Nathalie Péchalat poursuit son engagement dans le monde du patinage sous l’angle du commentaire et de la transmission, tout en laissant la liberté à ses filles de choisir leur voie sportive.