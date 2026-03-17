Nathalie Marquay s’est remboursée et a reversé la majorité des gains à l’association Titouan

Nathalie Marquay fête ses 59 ans ce mardi 17 mars 2026, au cœur d’une actualité marquée par des tensions avec le journaliste Jacques Legros et par le rappel d’une longue bataille judiciaire qui s’est soldée par une victoire financière et un don conséquent à une association de lutte contre la leucémie. Ces éléments, rendus publics ces derniers mois, replongent l’ancienne Miss France au centre des débats médiatiques après des années d’exposition dans la presse people.

La récente friction avec Jacques Legros est née d’une intervention de ce dernier sur le plateau du Jet de Jordan de Luxe, où le journaliste a évoqué un ancien épisode avec Nathalie Marquay. « Je l’ai croisée une fois au Stade de France. On s’est dit bonjour. Elle n’avait rien à me dire et moi non plus. Elle s’est déchaînée contre moi », a-t-il relaté, des propos qui, selon l’entourage de la principale intéressée, sont mal passés et ont ravivé des tensions déjà connues dans le milieu des médias.

Cette affaire fait notamment écho aux confidences que Nathalie Marquay avait tenues en mars 2024 lors du podcast Legend, où elle était revenue sur les rumeurs d’infidélité qui l’ont concernée après sa participation à la seconde édition de La Ferme célébrités. Dans cet entretien, la mère de Lou et Tom avait évoqué la manière dont les médias l’avaient présentée, en citant notamment l’association médiatique avec Daniel Ducruet et la façon dont ces rumeurs avaient été relayées. Elle avait raconté son intention de porter plainte contre la presse à scandale et d’engager des procédures pour faire valoir ses droits.

Procédures judiciaires, montants et don à l’association Titouan

Dans le détail de ses démarches, Nathalie Marquay a expliqué avoir engagé des procédures longues et coûteuses pour défendre son honneur et obtenir réparation. « Les procès ont duré plus d’un an, je les ai tous gagnés haut la main », a-t-elle affirmé en évoquant le bilan financier de ces actions. Elle a chiffré à près de 300 000 euros ses frais d’avocats et à environ 550 000 euros le montant des remboursements et compensations obtenus.

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Plutôt que de conserver l’intégralité de ces sommes, l’ancienne Miss France a indiqué avoir remboursé ses frais puis consacré une part importante du reste à une cause caritative. « Ce que j’ai fait, c’est que je me suis remboursée et j’ai donné plus de la moitié pour l’association Titouan », a-t-elle déclaré, précisant que les fonds avaient été investis « pour avancer dans la recherche sur la leucémie ».