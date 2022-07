Nathalie Koah évoque les raisons pour lesquelles elle veut quitter Yaoundé (photo)

L’influenceuse camerounaise, Nathalie Koah a récemment annoncé son déménagement à travers des publications sur sa story Snapchat. Elle a même évoqué les raisons de ce déménagement.

Nathalie Koah, l’ex de Samuel Eto’o, le président de la Fecafoot vient de faire une nouvelle annonce à sa communauté de fans. Elle va quitter la ville de Yaoundé, pour s’installer à Douala. L’influenceuse et businesswoman a rendu l’information publique à travers des publications sur sa story Snapchat, en début d’après-midi ce jeudi 07 juillet 2022.

En effet, elle a présenté à ses fans une école qu’elle trouvait adaptée pour sa fille Beverly. Elle a également dévoilé son hésitation pour le choix porté sur cette école, pour sa fille.

Interrogée sur la question, Nathalie Koah a laissé entendre qu’elle veut déménager pour Douala, pour des raisons professionnelles. « Si j’y vais, c’est pour le travail. Tous mes contacts y sont. En plus, j’ai un truc à y ouvrir en 2023. Je vais faire les aller-retour ? » a laissé entendre la businesswoman.

Elle a poursuivi en ajoutant les raisons qui lui rendraient la vie bien plus agréable dans la ville de Douala. « En plus il y a plein de resto à Douala… En plus même Douala est plus intéressant » renchérit-elle.

Pour rappel, Douala est la capitale économique et le principal centre d’affaires du Cameroun. La ville se veut très attractive tout comme Yaoundé. C’est donc sûr que Nathalie Koah y trouvera son plaisir.