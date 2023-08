Naples: Victor Osimhen sort du silence sur son avenir

-Publicité-

Auteur d’un doublé face à Frosinone (3-1) ce weekend, pour la première des Partenopei en Serie A, Victor Osimhen s’est prononcé sur son avenir à Naples.

Malgré les offres venant de plusieurs écuries, tant en Arabie Saoudite qu’en Europe, Victor Osmhen restera en Italie. L’attaquant nigérian a décidé de poursuivre l’aventure avec Naples où il est sous contrat jusqu’en 2025. Le joueur de 24 ans a même dernièrement accepté de rempiler jusqu’en 2026 avec les champions d’Italie en titre, selon la presse locale. En tout cas, le buteur nigérian est pour l’instant un attaquant des Napolitains. Et il l’a démontré ce weekend avec un doublé lors de la victoire des siens face à Frosinone (3-1), à l’occasion de la première journée de Serie A.

« C’était important de bien commencer, félicitations à l’équipe. », a déclaré en zone mixte Victor Osimhen à DAZN, relayé par Football Italia. « L’adversaire nous a donné du fil à retordre, c’est une bonne équipe. Nous avons une grande équipe et je suis content de cette victoire. Je suis heureux d’avoir marqué deux buts, il faut garder cette dynamique. », a poursuivi l’international nigérian.

- Publicité-

« On négocie toujours [sur un nouveau contrat]«

Interrogé sur les dernières rumeurs concernant sa prolongation avec les Gli Azzurri, l’avant-centre des Super Eagles a assuré que rien n’est encore conclu. « Il y avait beaucoup de spéculations, ce qui est vrai. Le président est le patron. On négocie toujours [sur un nouveau contrat], on verra à la fin du mercato. Pour l’instant, je suis un joueur du Napoli, ce qui est le plus important. Je donnerai mon cœur et mon âme à cette équipe comme je l’ai toujours fait par le passé. Nous allons voir ce qui se passe. », ajoute Victor Osimhen.

Le Nigérian a également réagi à la sortie de son entraineur Rudi Garcia qui l’a comparé à la légende portugaise Cristiano Ronaldo: « Qu’est-ce que je peux dire ? C’est important pour l’entraîneur de croire en moi, c’est aussi important de rendre la confiance sur le terrain. Tout le monde est le leader, nous devons assumer nos responsabilités. Nous avons Di Lorenzo, le capitaine, Mario Rui, Meret. Comme je l’ai dit, nous sommes un groupe. Nous voulons continuer à nous améliorer ».

Articles similaires