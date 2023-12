Naples: Victor Osimhen revient sur la vidéo controversée sur TikTok

-Publicité-

Victor Osimhen, récemment sacré joueur africain de l’année, a déclaré que la vidéo controversée de Tik-Tok qui a provoqué un tollé au sujet de sa relation avec son club de Naples était une « erreur stupide » de la part de quelqu’un et non un mauvais traitement de la part du club.

L’attaquant de Naples a clarifié les choses après avoir remporté le prix CAF POTY 2023 à Marrakech, au Maroc. Son prix était le premier décerné au Nigeria depuis que Nwankwo Kanu l’avait remporté en 1999, au moment même où l’attaquant des Super Falcons Asisat Oshoala était couronné Joueuse de l’année pour la sixième fois, un record.

Osimhen a fait l’objet de moqueries il y a quelques semaines après que l’administrateur du club sur TikTok a publié deux vidéos controversées, dont une se moquant de l’attaquant des Super Eagles suite à son penalty raté contre Bologne. Cela a conduit à des critiques à l’égard de Naples de la part des supporters de football nigérians qui pensaient que leur joueur vedette avait été mal traité.

Lors de l’entretien d’après-événement, Osimhen a réitéré que l’affaire avait été très bien gérée par le club. « Je veux corriger une impression ici, Naples ne m’a pas mal traité », a déclaré Osimhen aux journalistes à Marrakech, au Maroc. « C’était une erreur stupide de la part d’un individu et je n’en étais pas content. Aurelio De Laurentiis (président de Naples) a pris en charge la situation et s’est tenu à mes côtés. J’ai parlé à l’individu et il avait des remords. J’en suis content« , a-t-il ajouté.

Après avoir aidé Naples à remporter la Serie A la saison dernière pour la première fois en 33 ans en marquant 26 buts, Osimhen a poursuivi sa belle forme cette saison et malgré une blessure, il a marqué six buts et une passe décisive en 11 matches de championnat. Mais les champions en titre ont ralenti cette saison, actuellement sixièmes de Serie A avec 24 points après 15 matches en championnat.