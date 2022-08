Naples: « Victor Osimhen est plus fort que Ronaldo sur les buts de la tête », Bruno Giordano

Grand fan de Victor Osimhen, Bruno Giordano s’est laissé aller à une comparaison entre l’attaquant nigérian et la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Et l’ancien international italien estime que l’avant-centre de Naples est meilleur que le Portugais sur des buts de la tête.

C’est une comparaison qui ne va certainement pas plaire à Cristiano Ronaldo. Avec une excellente détente et ses prouesses aériennes, le Portugais est considéré comme l’un des meilleurs marqueurs dans les airs. Ses 137 buts marqués de la tête dont son coup de casque vertigineux face à la Sampdoria en décembre dernier où il a sauté à plus de 2m50, montrent à suffisance que le quintuple Ballon d’Or reste le numéro 1 dans ce domaine.

Pas cependant pour Bruno Giordano qui voit un joueur encore plus redoutable dans les airs que le capitaine de la sélection portugaise. Pour l’ancien joueur de Naples, l’attaquant nigérian, Victor Osimhen, fait mieux que CR7. « Nous parlons d’un joueur incroyable et nous ne le découvrons pas maintenant« , a confié l’ancien joueur de Naples (1985-88) à Il Mattino, via Calcio Napoli 24.

« Il ouvre des brèches pour ses coéquipiers, arpente les défenses puis marque. Il n’abandonne pas et est toujours le protagoniste : il joue chaque balle comme si c’était celle de la vie. La tête. Dans ce fondamental, il est encore plus fort que Cristiano Ronaldo. », a ajouté Giordano qui a remporté le championnat d’Italie avec les Partenopei en 1987 ainsi que la Coupe d’Italie la même année

Osimhen a terminé la saison 2021/22 en tant que meilleur buteur de Naples, inscrivant 18 buts et six (6) passes décisives dans toutes les compétitions malgré l’absence de jusqu’à deux semaines en raison d’une blessure. Cette saison, le joueur de 23 ans est à deux réalisations en deux sorties avec les Partenopei.